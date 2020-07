Beckham insiste en Falcao para que juegue con Inter Miami.

El equipo franquicia de los Estados Unidos, y para eso intentará convencer a una figura sudamericana para que se sume al nuevo equipo de la MLS.

Radamel Falcao García es el apuntado por el ex mediocampista inglés para reforzar a su equipo y que ya le ha hecho saber una oferta de seis millones de dólares anuales para el delantero colombiano, según informó el diario ‘Sporx’ de Turquía.

Mientras continúa en recuperación de una lesión en el Galatasaray, Falcao suena para salir de inmediato de uno de los gigantes turcos. Sin embargo, el objetivo del delantero es continuar en Europa y poder competir en la próxima UEFA Champions League.

Radamel Falcao critica prohibición de abrazos en el futbol. El futbol regresó este sábado con la Bundesliga y se espera que poco a poco el resto de los campeonatos reanuden sus acciones. Sin embargo, el deporte cambiará debido a la pandemia de COVID-19 y uno de esas modificaciones estará en las celebraciones, las cuales no podrán ser grupales ni incluir abrazos, en pleno cumplimiento del distanciamiento social.

Pero no todos los jugadores están de acuerdo con esto. Radamel Falcao, delantero de Galatasaray, arremetió contra la medida que prohíbe el contacto entre elementos. El colombiano ironizó con esta recomendación y señaló que durante los partidos los contactos se dan “constantemente”.

“Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos”, publicó el ex jugador de Mónaco.

