Becados jugadores de Linces Veracruz.

El Futbol Americano de Veracruz es uno de los mejores y son varios los jugadores que han mostrado sus grandes cualidades en este deporte.

Así, cuatro jugadores de Linces Veracruz han sido becados en una importante institución privada en un suceso sin precedentes en la organización.

José Córcega Cuellar, Pablo Carbajal Crespo, Julián Mora Sánchez y André Zenteno Muro son ya becarios de la Universidad “Incarnate Word del Bajío”.

Fueron elegidos por la institución por su nivel académico y deportivo donde podrán continuar su trayectoria en la Liga Mayor con el equipo “Cardinals”.

“El poder estar becado para mí es una oportunidad muy grande ya que es algo que deseaba desde muy pequeño”.

“Ésto es el costo de esforzarme al igual que el equipo y todas las oportunidades que me dieron y espero poder tener una buena temporada”.

“Y dar todo en el campo como siempre me ha gustado hacerlo”, señaló José Córcega uno de los afortunados jóvenes.

La Universidad Incarnate Word Campus Bajío, (también conocida como la UIW o la Universidad del Verbo Encarnado), es una universidad privada.

Con presencia internacional, ubicada en la ciudad de Irapuato en el estado de Guanajuato y pertenece al sistema de The University of The Incarnate Word.

Fue fundada en 1881en la ciudad de San Antonio Texas en los Estados Unidos por las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado.

Actualmente, es la tercera universidad privada más grande del estado de Texas, con más de 138 años de experiencia y 5 campus alrededor del mundo.

The University of the Incarnate Word es la universidad católica privada más grande de Texas, que más alumnos hispanos gradúa en todo Estados Unidos.

Ahora estos guerreros tendrán la oportunidad de demostrar la calidad del jugador veracruzano.

