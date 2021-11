Bayern recorta salario de Joshua Kimmich por no vacunarse.

Las informaciones que llegan desde la prensa local se basan en fuentes de la plantilla alemana.

Según el dominical “Bild am Sonntag” la medida no solo afecta a Kimmich sino a otros cuatro jugadores no vacunados que también han tenido que someterse a una cuarentena.

Un quinto jugador no vacunado no tuvo que someterse a una cuarentena y por lo tanto no sufrirá el recorte.

Según las fuentas, los jugadores dejan de percibir sueldo durante los días que estén en cuarentena.

Manchester United despide a Solskjaer y busca a Zidane

Veracruz en la antesala de la final Regional Nacional

El “Bild am Sonntag” asegura que con ello la cúpula del Bayern quiere enviar una señal y aumentar la presión para que la gente se vacune.

Kimmich es el único que ha admitido públicamente no haberse vacunado. Pero se cree que lo mismo ocurre con Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting.

Los argumentos de Kimmich para no vacunarse tienen que ver con dudas personales con respecto a las vacunas existentes y temor a efectos secundarios a largo plazo.

Kimmich se perdió los últimos partidos de la selección alemana, el partido del viernes que el Bayern perdió 2-1 ante el Augsburgo. Y previsiblemente se perderá también el partido de la Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev del martes próximo.

Bayern recorta salario de Joshua Kimmich por no vacunarse.

Joshua Kimmich sorprendió a propios y extraños al revelar que aún no se vacuna contra el COVID-19. El polifacético y estelar jugador de Bayern Múnich dio a conocer que decidió no inmunizarse de momento debido a las reservas que tiene alrededor de las dosis existentes contra el virus SARS-CoV-2.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen