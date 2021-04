Bayern Múnich y PSG quedan fuera de la Superliga Europea

Bayern Munich y PSG quedan fuera de la Superliga Europea. La Superliga Europea ya es una realidad con la presencia de 12 clubes de Europa, que confirmaron la creación de este torneo, el cual competirá directamente con la Champions League a partir de la temporada 2021-2022. Sin embargo, no contará con dos clubes que se pensaba serían piedra angular de este nuevo proyecto del futbol mundial.

Se trata de los actuales campeones y subcampeones de Europa. El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain (PSG). Lo cual nos deja la pregunta ¿por qué dos de los equipos más poderosos en la actualidad y claros dominantes de su respectiva liga están fuera?

En el caso del Bayern, el directivo del club, Karl-Heinz Rummenigge, ha revelado que la institución bávara no ha participado en la planificación de la competición y ha reiterado su apoyo a la UEFA y a la FIFA. “El Bayern acoge con satisfacción las reformas de la Champions League porque creemos que es el paso adecuado para el desarrollo del fútbol europeo. La ronda preliminar modificada contribuirá a generar más tensión y emoción a la competición”, dijo Rummenigge.

Tanto el Bayern Munich, Borussia Dortmund y RB Leipzig se niegan a participar en la Super League y desestiman toda invitación. Si necesitaban algun motivo para subirse al barco, acá lo tienen. el Futbol aleman está con los hinchas 🤝❤️ pic.twitter.com/lkAs3zoVps — 🇩🇪𝕃𝕖𝕚𝕡𝕫𝕚𝕘 𝔸𝕣𝕘𝕖𝕟𝕥𝕚𝕟𝕒 🇦🇷🧉 (@ArgLeipzig) April 19, 2021

En este sentido, Rummenigge se ha mostrado renuente con la iniciativa privada de los clubes más poderosos del continente: “No creo que la Superliga vaya a solucionar los problemas económicos de los clubes europeos derivados por el coronavirus”, añadió.

El caso del equipo parisino es más complicado. Ahora mismo es prisionero de todos los actores decisivos en este escenario, tanto de los grandes que han impulsado al proyecto como los actores con los que tiene fuertes vínculos en la actualidad.

Según informa el medio digital The Athletic, el conjunto parisino no tiene ningún interés ni deseo en formar parte del actual formato de la Superliga. Desde las oficinas del PSG consideran que el torneo no puede estar limitado a un número concreto de clubes muy ricos.

