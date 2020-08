Bayern Múnich avanza a la final de la Champions League. Bayern Múnich dio una nueva cátedra de futbol en Lisboa, Portugal y no tuvo problemas para vencer 3-0 a Lyon y alcanzar su décima primera final de la UEFA Champions League. Serge Gnabry (18’ y 33’) fue el encargado de acabar de golpe la historia de ‘Cenicienta’ de los franceses con un doblete en la primera mitad. Robert Lewandowski (88’) apareció sobre el final del juego y concretó la goleada alemana.

Pese a que en gran parte del partido, los Bávaros no tuvieron contrincante, esto no fue cierto en los primeros minutos del compromiso. Memphis Depay tuvo un mano a mano con Manuel Neuer, tras recorrer varios metros sin marca, pero el neerlandés no supo definir esta acción y terminó por mandar por fuera de la portería su disparo.

Al 17’ de tiempo corrido, los pupilos de Rudi García dejaron escapar su segunda oportunidad clara de gol. Tras una jugada por derecha, Karl Toko Ekambi estrelló su remate en el poste izquierdo, a pesar de encontrarse a bocajarro. 60 segundos más tarde, Bayern Múnich dio la primera estocada a su contrincante.

Serge Gnabry (17’) recibió por derecha un servicio largo de Joshua Kimmich, recortó hacia adentro y dejó a varios rivales en el camino. Cerca del área alemana, el atacante sacó un disparo de pierna izquierda y batió a Anthony Lopes para marcar un espectacular tanto. La anotación fue un duro golpe anímico para los galos y una inyección de júbilo para los bávaros.

Bayern Múnich avanza a la final de la Champions League, tras vencer 3-0 a Lyon

Al 33’, Gnabry puso el segundo clavo en el ataúd francés tras una falla increíble de Robert Lewandowski. Ivan Perisic ingresó al área por izquierda y mandó un servicio raso en dirección de Lewandowski, empero, el polaco abanicó la redonda y la terminó por impactar con el muslo. La pelota se dirigía a la línea de gol, pero Lopes la alcanzó a expulsar. El rechace quedó frontal a Gnabry, quien solo la empujó para poner el 2-0.

En el complemento, los dirigidos por Hansi Flick bajaron un poco el ritmo, pero aun así ocasionaron acciones de peligro. Al 51’, Perisic quedó solo frente al arco, sin embargo, disparó sin potencia y permitió que Anthony Lopes atajara su intento. Siete minutos más tarde, Ekambi falló nuevamente frente a Neuer, quien ganó el mano a mano y ahogó el grito de gol para los franceses.

En el cierre del juego, Philippe Coutinho marcó el 3-0, pero un fuera de lugar previo de Leon Goretzka invalidó su tanto. Cuando todo parecía que el marcador no se movería, Robert Lewandowski (88’) marcó de cabeza en una jugada que nació de un tiro de esquina y cerró la cuenta para los alemanes.

El domingo, Bayern Múnich buscará su sexto título de la Champions League, cuando se mida en el estadio Da Luz a PSG, que eliminó el martes a Red Bull Leipzig.

