Basanta anuncia su salida de Monterrey. Bien reza el adagio, ‘Todo principio tiene su final’. Tras 10 campañas y nueve títulos, José María Basanta decidió ponerle fin a su ciclo con Rayados de Monterrey. El defensor argentino anunció que al concluir el Clausura 2020 saldrá de la institución regia.

En entrevista con Fox Sports Radio, Basanta, quien llegó a Monterrey en 2008, reveló su decisión. En su carrera solo ha portado cuatro playeras: la de Estudiantes La Plata, Olimpo, Monterrey y Fiorentina. Sin contar la de la Selección Argentina.

“Sí, el ciclo acá (en Rayados) ya terminó, creo que he dado todo lo que tenia, desde el 2008 hasta ahora he crecido muchísimo como persona, el club enseña valores increíbles, valores que a uno le va quedando como persona, en lo profesional, he crecido en esos sentidos”, externó Basanta.

“Mi idea cuando llegué era dejar mi nombre en la historia del club, primero como persona y luego como profesional, gracias al grupo, gracias al plantel hemos conseguido Grandes títulos, me voy muy feliz, contento de haber hecho una carrera acá,y con los mejores recuerdos de Monterrey, y de la afición ni hablar”, abundó Basanta.