Bartomeu asegura que dejar ir a Messi fue mala decisión.

El expresidente del Barcelona aseguró que en su gestión hizo todo por retener al jugador argentino.

Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona sentenció que en su gestión intentó de todo para retener al jugador argentino Lionel Messi en el equipo, por lo que le parece una muy mala decisión que en el verano se le haya dejado ir de tal manera.

“Koeman ha perdido a Leo Messi. Yo como presidente no quise que Messi se fuera e hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Leo no se fuera del club. Pensaba que era bueno para el Barça y para él mismo que siguiera con nosotros”.

“Este verano lo han dejado marchar y esa sí que me parece una mala decisión. Jugar sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas”, expresó en entrevista con el diario SPORT.

Sin la figura del equipo catalán, Bartomeu considera que Ronald Koeman está en un proceso de adaptación con su equipo, pero lo respaldó calificándolo como un entrenador bien preparado.

“Koeman está preparado, pero hay que tener paciencia para que pueda construir un equipo sin la presencia del mejor jugador del mundo. Creo que en la plantilla hay mucho talento, sobre todo talento joven”, sentenció.

Siendo un técnico que conoce y que incluyó en la institución blaugrana, Bartomeu señaló que Koeman llegó en un momento difícil y aceptó el reto en dicha situación.

“Vino al club en un momento muy delicado, después de una dolorosa derrota y aceptó el reto de coger al club en esa situación”.

“En su primera temporada lo hizo muy bien, se ganó la Copa del Rey y no ganamos la Liga y aún no sé porqué, pero me pareció muy extraño después de la gran temporada que estaban haciendo. La Champions ya fue otro tema”,explicó.

Finalmente, aunque dejó claro que: “hay que ganar la Liga y la Copa del Rey, lo tengo clarísimo, hay que lucharlas porque tenemos equipo”,concluyó.

