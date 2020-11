Bartolotta y el CVF Tiburón demandados por más de 3 MDP.

Un total de 17 jugadores, además más el cuerpo técnico demandarán a Diego Bartolotta y al Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, equipo que milita en la Liga de Balompié Mexicano (LBM), por incumplimiento de contrato.

Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa por el licenciado Alfredo Sánchez López, representante legal de los futbolistas. Quien explicó lo siguiente.

“Voy a presentar 17 demandas laborales por inclumplimiento de contrato por parte del señor Diego Bartolotta Camarillo, quien funge en este caso como Presidente del Club. Así mismo en contra del señor Antonio Martínez Esquivel en su calidad de representante legal será llamado a cuentas”.

“Tengo una serie de contratos que 17 jugadores del club me hicieron llegar para que sean demandados ante las autoridades laborales. En este caso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, entre ellas la de jugadores, en este caso del señor Chatón Enríquez, del Gullit Peña. Así como el director técnico o ex director técnico Carlos Cazarín”.

“Me acompaña el señor Carlos Castro, uno de los jugadores que fueron despedidos de manera injustificada. Sin recibir liquidación correspondiente, por los servicios de haber representado al club, en este caso lo bueno señalar, el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. Es algo sumamente injusto, porque el señor Cazarín entregó un equipo ganador”.

El abogado Alfredo Sánchez hizo un llamado a Carlos Salcido, quien es presente de la Liga de Balompié Mexicano, “hacemos un llamado a la CONIFA (Confederation of Independent Football Associations), entendemos que tienen el Aval (aunque Bartolotta es el presidente), para que intervenga, es triste que una liga tan foto, que inicia con 20 equipo. Hoy se cuenta con 14, ha habido desafilaciones, que de alguna manera tengo el dato que la semana pasada hubo cuatro equipos menos, entonces tomemos las cosas con seriedad. Si no, no tiene caso que sigan lastimando el derecho laboral de los jugadores”.

Los jugadores consideran que lo que está haciendo el CVF al fichar otros jugadores luego de que todos los demás se fueron, “es una burla, esto es una profesión, como trabajador tiene su derecho de recibir un sueldo, entonces ellos lo toman muy mal, porque no se están respetando la carrera profesional de los jugadores.

“Carlos Cazarín tiene siete u ocho meses de trabajo, porque inició con las visorias. Y estos contratos están vigentes y son contratos por un año o 10 meses. Así como los premios que de alguna manera fueron establecidos. Hay que recordar que al equipo lo deja en tercer lugar con triunfos, con logros que se van a reclamar”.

Alfredo Sánchez López agregó que en el tiempo que los demandantes estuvieron no cubrieron ni un mes de su sueldo. “Fueron contratados de saliva, no hubo pago alguno. Vamos a reclamar tres millones de pesos, para empezar, hasta donde tope o hasta donde termine la controversia. SI es necesario reclamar salarios caídos los vamos a reclamar, pero ahorita iniciamos en un monto global de tres millones de pesos”.

Diego Bartolotta es el presidente de la CONIFA en sudámerica, por ello dijo que “no hay ninguna confianza porque un representante de América del Sur, presidente de un equipo que no le da seriedad, imagínense ustedes que tipo de representantes de futbol tiene América del Sur y la CONIFA”.

Así mismo, dio a conocer que van a recurrir a las autoridades de Tlapacoyan. “Porque también son patrones de los futbolistas, porque en Tlapacoyan se siguen desarrollando partidos y ahí esos señores jugaron, ganaron y en este caso se llamará a la alcaldesa ya en su calidad de persona física. Y todos los que tengan que ver con el equipo, se habla de que hay nuevos dueños, se les va a llamar también”.

“Desde este momento se le hace un llamado diciéndoles que aquí hay responsabilidades económicas y que como dueños de alguna manera vamos a pedir que respondan porque son corresponsables a la adquisición del equipo”.



Agregó que no sabe quiénes son, solo que “son empresarios de la zona de Tlapacoyan y que en su momento tendrán que aparecer”.

La alcaldesa de Tlapacoyan será llamada como “coorresponsable, porque en este momento ella es patrón también de los jugadores, porque en Tlapacoyan hay ingresos, hay taquilla, hay venta de bebidas, se está lucrando con el equipo. También a la marca patrocinadora Keuka porque los jugadores tuvieron este patrocinio entonces también entiendo que son patrones de los jugadores”.

Por otra parte, los jugadores pueden integrarse en alguna liga. “Sus derechos están a salvo, puede jugar en cualquier liga del Mundo, no hay impedimento alguno que este juicio les impida jugar”.

Al momento ningún jugador está reintegrado a algún otro equipo, aunque si dijo que algunos están en pláticas con equipos del máximo circuito.

La LBM no está avalada por FIFA, pero harán su mayor esfuerzo dijo el abogado Alfredo Sánchez de defender los derechos. “Para que alguien responda por estos 17 jugadores, tengo entendido que se van a sumar otros más”.

(Fotos Carlos López).

