Barcelona: Todos saben quién es el mejor.

La noticia de que no habrá ganador del Balón de Oro en 2020 por las circunstancias excepcionales causadas por el coronavirus no preocupa al Futbol Club Barcelona, pues dicen que entienden, pero que “todos saben quien es el mejor” y presumieron una foto de Messi con sus seis galardones.

En su página oficial comparten que el año 2020 será recordado de una forma diferente por este hecho tras el anuncio de L’Equipe. Quienes dijeron que la competencia sólo se había desarrollado parcialmente.

El club blaugrana publicó que “Messi no podrá optar -al menos de momento- a su séptimo galardón dorado”. Y en sus redes sociales compartió la fotografía del argentino con sus seis anteriores premios.

Por si los aficionados quieren revivir cada entrega de sus seis trofeos, el club presenta un vínculo para una colección de videos de resúmenes e imágenes referentes a los premios que el crack ha recibido.

Pero fueron un poco más allá en su cuenta de Twitter en inglés y compartieron la misma foto para sus casi 33 millones de seguidores con la leyenda. “Entendemos (en referencia a que no habrá entrega en 2020)”.

En la siguiente línea el texto del orgullo dice: “Además, todos saben quién es el mejor”.

