Barcelona sondea la llegada de Xavi al banquillo. La derrota en la Supercopa de España a manos del Atlético de Madrid dejó muy mal parado a Ernesto Valverde quien ya tendría a su reemplazo. De acuerdo a múltiples reportes de la prensa internacional, la directiva del Barcelona estaría en Qatar convenciendo a Xavi Hernández de que asuma el puesto de director técnico.

El director deportivo Eric Abidal y el CEO Óscar Grau habrían viajado al país oriental para checar la evolución de Ousmane Dembélé, quien se encuentra en Qatar reponiéndose de su lesión. La visita habría sido aprovechada para entablar un nuevo vínculo con el ex mediocampista.

De acuerdo a ESPN, la directiva no estaría contenta con los resultados que ha entregado Valverde por lo que la derrota ante el ‘Aleti’ sería la gota que derramó el vaso. “Xavi es una opción seria para hacerse cargo en el Camp Nou”, señala la fuente anteriormente mencionada.

Sin embargo, pese a la dolorosa derrota en la Supercopa de España, Valverde tendría el apoyo de los pilares del equipo.

“Creo que el entrenador en este caso no tiene ninguna culpa. Son errores y distracciones nuestras en jugadas puntuales. No basta con hacer un buen partido. Cuando cometes errores en esta clase de partidos los pagas muy caro“, declaró al término del partido Luis Suárez.

En tanto, Lionel Messi apeló a la unidad del equipo tras la derrota y se mostró confiado en Ernesto Valverde.

“Sí, hay plena confianza en el míster”, resolvió rotundo Messi; “es normal que cuando no se consiguen los objetivos la gente hable. Tenemos que estar unidos y ser un grupo fuerte. Es una situación difícil. Ya pensamos en la segunda vuelta [de LaLiga]. Tenemos mucho que mejorar. Estamos primeros, no hacemos buenos partidos y hay que seguir recuperando el juego. Hoy dimos un paso adelante, más allá de la derrota”, apuntó Lio.

La reunión de este viernes en Doha (Catar) entre el director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, y el director general, Óscar Grau, con Xavi Hernández ha provocado una reacción del Al Sadd, club que actualmente dirige el excapitán azulgrana.

#AlSadd general manager Turki Al-Ali: Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020