Barcelona revela propuesta por Sandro Tonali.

Massimo Cellino, presidente del Brescia, reveló la propuesta que le presentó el Barcelona por Sandro Tonali, jugador de 20 años, que es pretendido por varios clubes en Europa para la siguiente temporada.

En entrevista para el diario italiano Corriere dello Sport, Cellino, quien en su momento pidió cancelar la Serie A por el coronavirus y aun no sabe que hacer con Balotelli , dio las siguientes declaraciones.

“Antes del coronavirus, el Barcelona había hecho una oferta de 72 millones de dólares más dos jóvenes muy interesantes valorados en siete y medio cada uno. Uno era un jugador defensivo. Creo que la directiva del Barça recibió una respuesta que no les gustó. Y no por Tonali”, relató.

Además, Tonali no es seguido únicamente por el conjunto catalán y Cellino dio a conocer otros clubes que lo pretenden y a dónde quiere ir el joven mediocampista a futuro.

“A Nasser (PSG) le gustaría tenerlo en París, me escribió incluso hoy, pero el chico no quiere ir a Francia. Prefiere ir al Inter o la Juventus. De Laurentiis (Napoli) me ofreció 40 millones. La Fiorentina también le quiere, pero es un destino más difícil”.

Para conocer mejor al joven talento, el presidente del club explica cómo es sobre el césped: “Es un niño que se le ilumina la cara cuando ve una pelota. En el campo le he visto hacer cosas impresionantes: pases de 40 metros precisos, cortos, largos, puede jugar en cualquier posición del centro del campo…”.

A sus 20 años, el mediocampista italiano se ha asentado en el equipo. Ha disputado ya 23 partidos de la Serie A, marcando un gol y repartiendo cinco asistencias. Tiene un valor de mercado de casi 35 millones de dólares, pese a la profunda devaluación generada por la pandemia.

