Barcelona intentaría bloquear contrato de Messi con PSG.

Lionel Messi dio conferencia de prensa en su despedirda del Futbol Club Barcelona tras no poder firmar contrato debido al tope salarial impuesto por LaLiga. Su siguiente destino apunta al PSG, pero socios culés ya interpusieron una demanda ante la Corte de Apelaciones de París para bloquear el contrato.

En primer lugar el Diario Marca presentó copias de los documentos enviados por la entidad blaugrana, donde piden a la corte francesa poner un freno al fichaje de Leo Messi en París Saint Germain, ya que el club galo ha superado el tope salarial con las incorporaciones de Wijnaldum, Ramos, Donnarumma, sumadas a los salarios ya existentes.

Además Barcelona recalca que el año pasado el ratio de salarios del PSG era del 99% y el de los Blaugrana estaba en 54% por lo que no es posible que este año no rebasen el Fair Play financiero si no tuvieron salidas de jugadores con salario alto.

Mientras que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, anunció en días pasados que la salida de Messi se debe a que superan el tope salarial con 110% aunque Leo se reduzca su sueldo a la mitad. Acusó a LaLiga de condicionar la permanencia de Messi si hipotecaban 10% de sus derechos audiovisuales por 40 años con la empresa CVC.

Por lo tanto, Messi buscaba quedarse en Barcelona, estaba listo para firmar el nuevo contrato y no pudo conseguirlo. En su conferencia de despedida dejó claro que PSG es una posibilidad viable para continuar su carrera y ahí los socios barcelonistas quieren interponerse.

Será en próximos días uando se conozca si procede la demanda para bloquear el fichaje de Messi a París Saint Germain.

Finalmente, medios anunciaron que este domingo viaja a la capital de Francia a realizar los chequeos médicos, estampara su firma y ser presentado el martes en la Torre Eiffel.

