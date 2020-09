Barcelona integra a Messi y Coutinho de manera grupal.

El argentino Lionel Messi y el brasileño Philippe Coutinho se integraron a los trabajos grupaales junto con al resto de sus compañeros, toda vez que han vuelto a dar negativo en el test PCR del coronavirus, según informó hoy el club catalán.

Por otra parte, se resalta el resultado negativo en el test por parte del defensor francés Samuel Umtiti. Quien finalmente puso fin a su cuarentena tras infectarse de la COVID-19 a mediados de agosto y hoy pudo acudir a trabajar a la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

A pesar de ello, el campeón del mundo no podrá integrarse en su totalidad a los trabajos grupales y sumarse a las órdenes de Ronald Koeman ya que se mantiene en recuperación por problemas que arrastra en su rodilla izquierda.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020