Barcelona golea a Mallorca en su regreso a LaLiga. Barcelona lució implacable en su regreso a las canchas y goleó 4-0 a Mallorca en calidad de visitante. Con goles de Arturo Vidal (2’), Martin Braithwaite (37’), Jordi Alba (79’) y Lionel Messi (93’) los Culés refrendaron su liderato en LaLiga y ampliaron su ventaja sobre Real Madrid a cinco puntos.

Apenas habían transcurrido 64 segundos de iniciadas las acciones, Vidal remató de cabeza un centro de Jordi Alba y adelantó a los Blaugranas en el marcador. Mallorca intentó reaccionar, pero se encontró en un par de ocasiones con el muro llamado Marc-André ter Stegen, quien salvó a los Catalanes del empate.

Cuando los locales trataban de empujar hacia la igualada, Martin Braithwaite recibió un pase accidentado de Messi y definió de primera intención con pierna derecha y batió la portería de Manuel para poner el 2-0.

Martin Braithwaite scores his first Barcelona goal from a Lionel Messi assist 🤝 pic.twitter.com/I0Kp5LOmJL

— B/R Football (@brfootball) June 13, 2020