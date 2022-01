Barcelona gana la Supercopa, ovaciona a Virginia Torrecillas.

La jugadora del Atlético de Madrid fue ovacionada por ambos equipos.

El Barcelona femenil se proclamó campeón de la Supercopa de España tras imponerse 7-0 al Atlético de Madrid en un partido que será también recordado por el regreso a los campos de la rojiblanca Virginia Torrecilla después de ganar su pulso al cáncer.

Virginia Torrecilla es una de las historias de vida que mas motivan y que están acompañadas de futbol. Tras dos años superó el cancér y fue ovacionada en la Final de la Supercopa tras volver a las canchas.

“Después de casi dos años de tratamiento, radio, quimio y enfermedad, estoy aquí y esto es lo más importante de todo”, dijo al finalizar la Final de la Supercopa Femenina en Madrid.

No fue fácil para la jugadora del Atlético de Madrid Femenil, sin embargo después de que no jugará desde el pasado 8 de marzo en amistoso contra USWNT en New Jersey, volvió la felicidad a sus piernas y a la pelota.

Más allá del trofeo en juego, la cita se presentaba como una revancha para las azulgrana después de que su rival les eliminase en semifinales el pasado curso arrebatándoles el único título que se les escapó en una temporada para el recuerdo.

Por eso salieron decididas a no dejarse sorprender. Y ese empuje llegó acompañado de goles.

