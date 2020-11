Barcelona es el club más afectado por el nuevo tope salarial de LaLiga. Ante los problemas financieros que provocó la pandemia de COVID-19, LaLiga dio a conocer los nuevos límites de su tope salarial para todos los equipos de la primera y segunda división del balompié español. La modificación golpeó duramente a Barcelona, que es uno de los clubes más afectados por esta medida.

#LaLiga hizo público el tope salarial de los equipos. Barcelona, de los más afectados respecto a la temporada pasada tras la pandemia. – Real Madrid

De € 641,049,000 a 468,529,000 -Barcelona

De € 656,429,000 a 382,717,000 -Atleti

De € 348,500,000 a 252,720,000 pic.twitter.com/OOcqKfS3lC — Ciro Procuna (@cprocuna) November 17, 2020

Los Blaugranas, que ya habían modificado los sueldos de sus futbolistas hace algunos meses, tendrán que hacer un ajuste de casi 300 millones de euros. Los catalanes quedaron con un tope de casi 383 millones de euros para la presente temporada, una disminución del 43% en relación a los 671 millones de euros del año pasado.

La Primera División de España publicó el tope salarial para cada club en esta temporada con el FC Barcelona sufriendo el recorte más drástico comparado a la temporada pasada 🤕💰 📰 @CarmenBoquin con las noticias del día en #beINNEWS pic.twitter.com/jHCGDhsKjS — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) November 17, 2020

Javier Tebas, presidente de LaLiga, señaló que los Culés deben decrecer sus gastos en sueldos debido a que tuvo un descenso superior al 30%, sin embargo, dejó en claro que el equipo no recibiría una sanción en caso de que no logre disminuir esta cifra. Pese a esto, el directivo señaló que Barcelona podría enfrentar una mayor crisis en caso de que no consiga un ajuste en los sueldos de su plantilla.

Barcelona es el club más afectado por el nuevo tope salarial de LaLiga al ver una disminución de casi 300 millones de euros

“(Barcelona) no tendrá ninguna sanción debido al Covid, pero lo que no reduzca este año le puede afectar el próximo. Su problema es cómo terminará su tesorería esta temporada aunque por ahora no se debe plantear un concurso de acreedores”, expresó Tebas en conferencia de prensa.

Barcelona, el más afectado por nuevo tope salarial en España https://t.co/Oh7Kv87KhD — EnPelotas (@En_Pelotas) November 17, 2020

Por primera vez en seis años, Barcelona no tendrá la mayor cantidad para gastar en sueldos, sitio que le fue arrebatado esta temporada por Real Madrid. Los Merengues tendrán 468 millones de euros para 2020-2021, el año pasado tuvieron 641 millones de euros, mientras que Atlético de Madrid contará con 252.7 millones de euros, casi 100 millones de euros que la pasada campaña.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.