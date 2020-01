Barcelona entrena a puertas abiertas

La nueva conquista de Marco Fabián. El hecho de no tener ‘chamba’ no le quita el sueño a Marco Fabián, quien arrancó el año bien acompañado. El ex jugador de Chivas causó revuelo al aparecer en fotos con Valeria Marín, periodista de TUDN.

La ex conductora de Fox Sports aprovechó sus días libres para viajar a Las Vegas, Nevada, donde coincidió con Marco Fabián. Valeria quiso presumir su encuentro con un par de fotos en su Instagram que de inmediato dio de que hablar.

En un principio, Marín subió una imagen a su cuenta de Instagram donde aparece sola y una imagen titulada: “Come fly with me“.

La segunda, aparece con el futbolista, que se encuentra sin equipo tras su salida del Philadelphia Union, en Las Vegas.

“Así empieza el año. Con un viaje improvisado y express y con una de las personas que más quiero en este mundo mundial. No pudo haber sido mejor viaje rana. Te quiero mucho. Por muchos años más así“, escribió Marín.

No se sabe el tipo de relación entre Valeria Marín y Marco Fabián, sin embargo en otras ocasiones han afirmado que tienen una gran amistad.

Marco Fabián se encuentra sin equipo tras culminar su relación con Philadelphia Union de la MLS. Pese a que se rumoraba que regresaría a la Liga Mx para firmar con las Chivas, su futuro parece estar en el futbol oriental.

