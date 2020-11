Barby Juárez quiere revancha y si pierde se retira del boxeo.

Mariana Juárez insiste en que no perdió de forma justa ante Yulihan Luna el fin de semana luego de recibir una paliza. Ya piensa en la revancha y asegura que si le vuelve a dar una golpiza se retirará del boxeo.

La excampeona gallo ha estado envuelta en la polémica, primero por la forma en cómo perdió ante la Cobrita y luego por no aceptar la derrota y señalar a su rival por hacer trampa.

“Me van a ver regresar más fuerte que nunca. Felicidades, campeona, quiero una batalla como las que da la Barby en el ring y se muere en la línea, pero ahora sí habrá quien nos revise los vendajes.

Tan seguro estoy de lo que viví, y Dios es testigo, que si me vuelve a dejar igual, le doy las gracias al boxeo y me voy”, aseguró la Barby vía Zoom para TUDN.

Las lesiones que sufre Mariana son fuertes y su preocupación no es menor al comentar que nunca la habían lastimado tanto y eso que entrena con peleadores experimentados.

“No soy cobarde, en el sentido de que me gustan los trancazos, me muero en la raya, pero esta vez era como recibir golpes con palos. Boxeo en el gimnasio con chicas de 22 años, chicos de 18 años. Peleadores que saben lo que yo hago en el gimnasio y lo que pueda aguantar.

“El día que me dé cuenta en el gimnasio que no tengo esa misma resistencia no pondré en riesgo a mi familia. Pero un primer round en el que me hunden la nariz y me fisuran el pómulo, ni los hombres lo han hecho en el gimnasio”. Cerró la exmonarca.

