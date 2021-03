Barby Juárez explota por la desigualdad económica en el boxeo. Mariana Juárez arremetió al señalar que ha sido económicamente discriminada en el mundo del boxeo. La pugilista conocida como la Barby aseguró que ha hecho el “doble” que Saúl Álvarez, sin embargo, mencionó que no ha percibido el mismo dinero que el Canelo.

La Barby Juárez habló acerca de las diferencias en el mundo del Boxeo, en donde destacó que ha hecho más cosas que ‘Canelo’ Álvarez y sin embargo, no ganan lo mismo 😱#LaVozDelDeporte🥊 pic.twitter.com/uW0k4bse7I — W Deportes (@deportesWRADIO) March 10, 2021

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas”, declaró en entrevista.

“Barby”Juárez expresa su molestia por no ganar lo mismo que el Canelo https://t.co/KdtRymE0OE pic.twitter.com/ImTYtqzBWR — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 10, 2021

Asimismo, reveló que siente “coraje” al tener que trabajar el doble por ser “mujer”. La Barby mencionó que cómo es mamá, no puede dejar de lado sus obligaciones familiares durante la preparación de sus peleas.

“Sí te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá a así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres”, añadió.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como ha tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. pic.twitter.com/QM9Vi6k0U5 — Analistas (@_Analistas) March 10, 2021

Por última, no responsabilizó al Canelo por la notable diferencia de sueldos entre un hombre y una mejor, pero no dejó de mencionar que siente “coraje”. “A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, finalizó durante su conversación en el marco del Día Internacional de la Mujer con Publimetro.

