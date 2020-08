Baltimore separa a Earl Thomas del equipo tras discutir con un compañero

Baltimore separa a Earl Thomas tras discutir con un compañero. Earl Thomas protagonizó una acalorada discusión con Chuck Clark, compañero de equipo, por lo que los Cuervos de Baltimore decidieron mandar a su casa al experimentado profundo tras este altercado. A través de sus redes sociales, el exjugador de los Halcones Marinos de Seattle mostró su molestia por no poder regresar de inmediato a los entrenamientos, pero indicó que aprovechará el tiempo para analizar las cosas.

#Ravens star safety Earl Thomas was sent home from the facility Friday following a fight with teammate Chuck Clark, per sources. A situation to monitor.

“Ser enviado a casa apesta. No puedo tomar las repeticiones que necesito para mantener el impulso. Pero puedo reflexionar sobre las cosas y seguir trabajando en mi plan para ayudar al equipo a ganar”, publicó Thomas en su cuenta de Instagram durante el sábado.

Earl Thomas posted this video to his Instagram of the coverage breakdown that led to the altercation with fellow S Chuck Clark. He works to clear the air on the matter in this post: https://t.co/RK5GnkpqVl pic.twitter.com/Dc4JY5DRwa

El egresado de la Universidad de Texas, que amagó con golpear a Clark, reveló que la discusión inició debido a una mala cobertura en el campo que trató de explicar a su compañero. “Un error mental de mi parte. Una cobertura arruinada que intenté explicar tranquilamente y se juntó con agresión acumulada se convirtió en que me terminara metiendo con un compañero”, añadió.

Esta es la segunda ocasión que Thomas protagoniza una fuerte discusión con algún compañero en Baltimore. En 2019, el safety alegó con el tackle defensivo Brandon Williams, tras la conclusión de un partido ante los Browns de Cleveland.

Just 17 months after Baltimore landed Earl Thomas, his future is in doubt after he has produced as many run-ins with teammates as interceptions (two) with Ravens.

Ravens are exploring all options with Thomas, and none end with an enviable resolution. https://t.co/9Q7o9A2TME

— Jamison Hensley (@jamisonhensley) August 23, 2020