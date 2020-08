Baltimore libera a Earl Thomas tras pleito con un compañero. Un día después de que pidieran a Earl Thomas no presentarse a los entrenamientos, los Cuervos de Baltimore anunciaron que dejarán en libertad al profundo tras protagonizar una pelea verbal con un compañero de equipo. A través un breve mensaje en sus redes sociales, los actuales campeones de la División del Norte de la Conferencia Americana informaron de este movimiento.

“Hemos terminado el contrato del safety Earl Thomas por la conducta personal que ha afectado adversamente a los Cuervos de Baltimore, indicó el club en sus redes sociales. Asimismo, el jugador publicó un mensaje en el que agradeció la oportunidad de militar con Baltimore y deseó que su etapa en ese conjunto hubiera terminado de otra manera.

Ravens are moving on from Pro Bowl S Earl Thomas today, sources tell ESPN. They either will release him for conduct detrimental to the team – punching S Chuck Clark – or trade him. Dallas is the leading contender if he’s released, per sources. But his time in Baltimore is over. pic.twitter.com/eJeTuHD1mI

— Adam Schefter (@AdamSchefter) August 23, 2020