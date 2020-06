Balotelli explota: “Vengan a verme entrenar”. Mario Balotelli se encuentra en el ojo del huracán. El delantero italiano tendría pie y medio fuera del Brescia debido a su actitud de no querer asistir a los entrenamientos tras el parón por COVID-19.

Tanto los directivos del Brescia como su timonel externaron que Mario los decepcionó debido a su actitud en los últimos días. Inclusive el estratega entre dejó ver que el italiano no continuará con el club.

Tras la polémica, el propio Mario despejó los rumores e invitó a los reporteros a verle entrenar.

“Ya basta con las preguntas sobre si entreno o no. Yo me entreno, siempre he venido a ejercitarme, ya basta preguntarme si me entreno. Si queréis saber si voy a entrenar, venid aquí (al centro deportivo del Brescia), tengo doble sesión, por la mañana y por la tarde, hasta el domingo. Venid, así lo veréis”, afirmó Balotelli en un directo en Instagram.