Bale y Reguilón son oficialmente jugadores del Tottenham.

Real Madrid y Tottenham Hotspur oficializaron la cesión por una temporada de Gareth Bale.

En primer lugar el galés que pone fin así a siete temporadas de forma continuada en la capital de España en las que logró 16 títulos.

En consecuencia llegó procedente del mismo club tras ser el mejor jugador de la Premier League.

Cuatro UEFA Champions League, dos Ligas, cuatro Mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa, dos Supercopas de España y una Copa del Rey es el palmarés de Bale en el Madrid.

El hasta hoy ‘11’ madridista disputó 251 partidos con la elástica blanca en los que marcó 105 goles y repartió 68 asistencias.

“Bale. Is. Back”, el anuncio de Spurs para el regreso del galés, quien portará el dorsal 9.

Mientras que Sergio Reguilón, nuevo jugador del Tottenham Hotspur, aseguró que ha hablado mucho con Bale sobre cómo es el club, la ciudad y el nuevo estadio.

El español firmó un contrato hasta 2025 con los londinenses y concedió su primera entrevista a los medios oficiales del club.

“Me gusta muchísimo la filosofía del club y el entrenador que tiene. Están han sido algunas de las razones por las que he venido, juntos a las ganas de crecer y el proyecto del equipo”.

Los Comunicados.

Por lo tanto. “Nuestro club quiere agradecer a Sergio Reguilón su compromiso, su profesionalidad y su comportamiento ejemplar durante toda su trayectoria en el Real Madrid y le desea mucha suerte en su nueva etapa”.

"Tottenham has world class players and a world class manager. I can't wait to start working with him." 😍 @sergio_regui’s first Spurs interview.#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/myWwGMt6Zh — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Además “el Real Madrid CF y el Tottenham Hotspur FC han acordado la cesión del jugador Gareth Bale para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2021”.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

Finalmente “nuestro club le desea mucha suerte a un jugador que forma parte de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”.

