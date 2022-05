Bale convocado por Gales con incertidumbre en Madrid.

El conjunto de los ‘Dragones’ se jugará su pase al Mundial Qatar 2022 con su jugador estrella tras superar lesión.

El futbolista galés, que anotó un doblete en las semifinales ante Austria, ha entrado en la convocatoria para medirse al ganador del Escocia-Ucrania el próximo 5 de junio.

Esta será una oportunidad histórica para Gales, que no va al Mundial desde 1958 y que contará con la ventaja de jugar la final en casa, en el Cardiff City Stadium.

Bale, que termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio, abandonará el conjunto blanco tras nueve años en él y con cuatro Copas de Europa conseguidas. Además de la posibilidad de sumar una quinta el 28 de mayo contra el Liverpool en París.

Ancelotti no habla de Mbappé y se enfoca en Champions

Piratas le pega 9-1 a El Águila y empata la serie

Su última temporada en el conjunto de Chamartín ha sido paupérrima, con apenas siete encuentros disputados. En este 2022, el de Cardiff solo ha jugado 90 minutos, repartidos entre dos encuentros.

Carlo Ancelotti aseguró que está centrado en la Final de la Champions League y que no figura entre sus consideraciones el futuro del francés Kylian Mbappé. A horas de conocerse su decisión sobre si renovará con el PSG o se marchará al Real Madrid .

“Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions y por eso estoy muy tranquilo”. Manifestó el técnico madridista en rueda de prensa.

Bale convocado por Gales con incertidumbre en Madrid.

“No me preguntan de esto porque mi tiempo lo paso en Valdebebas, en mi coche, en mi casa y a veces me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid. Pero nadie me pregunta por eso, solo me hablan de la final. Todo el mundo está centrado en la final de la Champions”, defendió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen