Bale asegura que Gales causará dolor de cabeza a rivales.

El zurdo se siente en buen nivel futbolístico para aportar con asistencias o goles.

Gareth Bale señaló que su nivel futbolístico ha ido “a más” y piensa que la Selección de Gales causará dolores de cabeza para sus rivales en la Eurocopa 2020.

Mientras que durante la temporada 2020/21 en Premier League con Tottenham, Bale firmó 16 tantos, una cifra respetable para quien es todavía futbolista del Real Madrid. En la víspera de su estreno en la Eurocopa ante Suiza , el jugador gales reivindicó su temporada.

“No me preocupa no hacer gol. Claro que quiero marcar, pero he dado seis o siete asistencias. Pero si doy asistencias o creo ocasiones, no me preocupa. Me siento bien y fresco. Cada partido he ido a más y he hecho goles en el último tramo de la Premier League”, recordó.

Ana López Ferrer espera su boleto olímpico para Tokio

Presente juez veracruzano en Control Técnico de Clavados

Además Bale destaca el estilo de juego de su selección durante la fase de clasificación para la Eurocopa y declaró que Gales tiene que hacer sus partidos sin pensar en los anteriores.

“Nos emociona el debut y nos hemos preparado bien. Sabemos que estamos en un grupo complicado, pero tenemos la misma mentalidad de siempre. Ante selecciones potentes damos un buen nivel y esa es nuestra fortaleza”, comentó.

Como capitán de Gales, cuestionado por si ayuda a los más jóvenes de su equipo, señaló que éstos no necesitan excesivas atenciones, aunque sí reconoció que con su experiencia “asesora” en todo lo que puede.

“Sabemos que tenemos rivales muy complicados. Suiza es de los diez mejores en el ránking, Turquía ha crecido e Italia es grande por historia”.

Bale asegura que Gales causará dolor de cabeza a rivales.

Finalmente “queremos ganar, queremos empezar bien. Vamos con esa mentalidad, ganar, empezar bien y colocarnos en una buena posición”, culminó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.