Balance positivo de Raúl Guzmán en Italia.

En el Campeonato Italiano de Gran Turismo de Resistencia 2022.

Raúl Guzmán Marchina, el piloto mexicano que corrió este año con el auto #6 Lamborghini Huracan GT3 PRO del equipo Imperiale Racing, hace un balance de su temporada en la que finalizó cuarto del campeonato.

Dejamos que sean las propias palabras de Raúl las que nos narren lo que fue este 2022:

“Terminamos el año del GT3 italiano, nuestra primera temporada en este auto, y creo que fue muy positivo. Por un lado, aprendí muchísimo como piloto, lo cual ha sido muy importante, aunque haya sido una temporada corta.

“Con los resultados también estoy contento, pero no satisfecho. No obstante, sí contento porque en las últimas tres carreras tuvimos tres podios. No se podía hacer mucho más, era el máximo que teníamos como equipo y con nuestro ritmo”.

“Entonces, estoy satisfecho por esa parte, porque hice un buen trabajo por mi lado en mis stint, en las tres carreras quedé contento, hice un buen trabajo, me acoplé bien al auto, el coche estaba increíble, especialmente en la última competencia el equipo hizo un gran trabajo y tuvimos el auto que lo llamaría casi perfecto para calificar y para la carrera: no hubo fallos ni tantos errores, ni por parte del equipo ni por los coequiperos, lo cual es bueno.

“Por otra parte, terminar el campeonato de esta manera también me deja tranquilo, realmente hubiéramos finalizado el campeonato en segundo lugar si hubiera sido la suma de las cuatro fechas, pero está este reglamento donde tienes que descartar una de las rondas y con ello nuestros rivales avanzaron y nosotros quedamos cuartos del torneo.

“Sin embargo, calificaría mi año como bueno y esto me da una buena posibilidad de encontrar un asiento para el próximo año. Con Lamborghini quedamos muy positivos, dimos buenos resultados y esperemos se pueda llevar esta relación en un futuro o bien ver qué otras opciones hay en puerta.

“Estoy muy agradecido con la gente que me apoyó para esta temporada, especialmente con mis patrocinadores, para lograr esto y espero que pueda hacerse para un futuro. Agradezco a Finexitus, E-Toys, Garvi, Autentico Corajillo, a Imperiale Racing y a mi familia por todo su apoyo”.

