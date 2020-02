Bad Bunny y J Balvin participarían en el Super Bowl. De acuerdo a reportes de la prensa estadunidense y a las redes sociales, los cantantes J Balvin y Bad Bunny harán una aparición durante el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LIV. Estos personajes se unirían al espectáculo principal, el cual será protagonizado por las latinas Jennifer López y Shakira.

#RUMOR | Cardi B is currently in Miami and Shakira posted a picture with the song "I Like It" on a board in the background, then deleted it. With J Balvin and Bad Bunny rumored to be joining Shakira and JLo for the Super Bowl, do you think Cardi B will join too? pic.twitter.com/J3zsbYIb6q

Según lo reportado en las últimas horas, J Balvin acompañará en el escenario a la cantante de ascendencia puertorriqueña, J Lo, para interpretar las canciones ‘Mi gente’ y ‘Qué calor’. El portal ‘Page Six’ aseguró que la hija López, Emme, también formará parte del programa que se realizará al finalizar el segundo cuarto del juego entre los 49´s de San Francisco y los Jefes de Kansas City.

Get ready for Bad Bunny, J Balvin AND J. Lo's daughter Emme on the Super Bowl halftime stage! https://t.co/IxbRM6D0Yh

Por su parte, Billboard, revista especializada en música, señaló que Bad Bunny se unirá a Shakira y juntos entonarán la letra de ‘I like it like that’, además de que el boricua podría apoyar a la colombiana con una parte de la canción ‘Chantaje’. También se ha especulado que el ‘Conejo Malo’ podría cantar la pieza que compuso en homenaje a Kobe Bryant, quien falleció la semana pasada, titulada ‘6 Rings’.

J Balvin & Bad Bunny are set to join JLO & Shakira at the Super bowl stage!

It’s is being reported that Bad Bunny will most likely perform ‘I Like It Like That’ & ‘Chantaje,’ alongside Shakira & Balvin will perform ‘Que Calor’ & ‘Mi Gente’ with JLO.

Will you be watching? 👀🎶 pic.twitter.com/2J7sODBM0W

