‘Baby Gunners’ sacan la casta y vencen al Portsmouth en la FA Cup. Luego del papelón en Europa League donde fueron eliminados por el Olympiacos, Arsenal se enjuagó sus heridas gracias a sus juveniles. El equipo dirigido por Mikel Arteta superó a domicilio a Portsmouth (0-2) y avanzó a los cuartos de final de la FA Cup.

Los goles fueron obra del central griego Sokratis y del juvenil Eddie Nketiah. Para este cotejo, Arteta mandó un cuadro completamente diferente al de la eliminación ante los griegos. Sólo David Luiz y Saka repitieron en el once respecto al cotejo contra Olympiacos.

Ante el modesto Portsmouth, Arteta le brindó la oportunidad a muchos de sus juveniles que respondieron de grata forma. Reiss Nelson brilló con par de asistencias, Nketiah con una anotación y la perla Gabriel Martinelli comandó la ofensiva con su talento.

Pese a los tropiezos, Arteta sigue fiel a su estilo: presionar la salida del rival y asfixiarlo. Esa premisa le permitió sumar una nueva victoria: la quinta en los últimos siete partidos oficiales.

Los ‘Baby Gunners’ poco a poco fueron descifrando la defensa local hasta que cerca del final del ‘primo tempo’ destrabaron el cotejo. El central Sokratis abrió la lata tras un ‘bombón’ colgado por Nelson desde la derecha.

De los botines de otro juvenil nació el segundo tanto. Nketia a los cinco minutos de la reanudación engrosó la ventaja. El punta se adelantó a su marcador y tras un buen control la mandó a guardar poniendo el 0-2 final.

Este resultado le devuelve la sonrisa al Arsenal de Arteta que tras la eliminación de la Europa League perdió credenciales. En la Premier League marchan décimos con 37 puntos. Los ‘Gunners’ están a cinco unidades de Wolverhampton, quien posee el último boleto a las competencias europeas.

Into the draw for the next round! 💪

🔵 0-2 🟡 (FT)

🏆 #EmiratesFACup

— Arsenal (@Arsenal) March 2, 2020