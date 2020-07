Azulejos de Toronto podrían jugar como local en Pittsburgh. Ante la imposibilidad de jugar en Canadá por la pandemia de COVID-19, los Azulejos de Toronto estarían cerca de amarrar su nueva casa para la temporada 2020 de Grandes Ligas. De acuerdo a ESPN, la novena canadiense se encuentra está a punto de anunciar que celebrará la mayoría de sus encuentros como local en el estadio PNC Park, ubicado en Pittsburgh, Pensilvania.

The Blue Jays are expected to play a majority of their home games in Pittsburgh.

Canada's government denied the team's request to play in Toronto because the schedule would require frequent travel to and from the U.S., where COVID-19 cases are surging. https://t.co/fblTnsuT0X

