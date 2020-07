Azulejos de Toronto jugarán en Búfalo, Nueva York. Después de recibir las negativas del gobierno de Canadá y del estado de Pensilvania para jugar en esos territorios, los Azulejos de Toronto dieron a conocer que disputará la mayoría de sus encuentros como local en la temporada 2020 de Grandes Ligas en el estadio Sahlen Field, ubicado en la ciudad de Búfalo, Nueva York.

“Estamos extremadamente agradecidos de tener un hogar en Búfalo esta temporada, gracias a la apertura, creatividad y asociación del personal de los Búfalo Bisons, de Major League Baseball y los Blue Jays, que han trabajado incansablemente para prepararnos para los juegos en Sahlen Field”, mencionó Mark Shapiro, presidente de los Azulejos.

The only time a Toronto team is welcomed into Buffalo with open arms…

El estadio Sahlen Field es la casa de los Bisontes de Búfalo, equipo sucursal de los Blues Jays en las Ligas Menores. Esta novena participa en la categoría ‘AAA’ y comparte ubicación geográfica con el equipo de Canadá, sin embargo, no fue la primera opción del equipo.

Toronto no recibió el permiso del gobierno canadiense la semana pasada para disputar sus partidos de la campaña regular en el país, debido a que la frontera con Estados Unidos se encuentra cerrada para actividades no esenciales. El constante viaje de equipos de territorio estadunidense a Canadá y viceversa hubiera roto esta medida implementada por la pandemia de COVID-19.

Ante este rechazo, el club acordó con los Piratas de Pittsburgh celebrar sus encuentros como local en el estadio PNC Park, en Pittsburgh, empero, el gobierno de Pensilvania no aceptó recibir a los Azulejos. Asimismo, la novena tuvo negociaciones para jugar en el estadio Camden Yards, casa de los Orioles de Baltimore, pero las autoridades del estado de Maryland pedían que comenzaran a utilizar ese parque hasta el mes de septiembre.

TODAY IS THE DAY!

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 24, 2020