Ayuntamiento de Veracruz entrega reconocimiento a Sebastián Jurado, Dolores Hernández y Kevin Berlín. El ayuntamiento de Veracruz entregó un merecido reconocimiento a Dolores Hernández, Kevin Berlín y Sebastián Jurado por representar al puerto jarocho y a todo el estado en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En compañía de funcionarios de la actual administración de la ciudad y de medios de comunicación, los tres deportistas fueron galardonados y enviaron un mensaje a todos los jóvenes para que luchen y cumplan sus sueños.

“A mí lo que me enseñó Tokio [2020] fue que todo es posible, en mi competencia así lo viví. China es [el país] que siempre gana, pero en mi competencia pasó que no [fue así]. Me enseñó que todo es posible, cuando se quiere se puede”, dijo Berlín, quien finalizó en uel cuarto puesto en la plataforma de 10 metros sincronizados junto a Diego Balleza.

Los jarochos firmaron una destacada actuación, siendo Sebastián Jurado el único que se colgó una medalla olímpica. El portero de Cruz Azul formó parte de la Selección Mexicana que se llevó la presea de bronce en el torneo de futbol, tras vencer a Japón en el partido por el tercer puesto.

Por su parte, Dolores Hernández finalizó en la cuarta posición de los clavados de trampolín de tres metros sincronizados junto a Carolina Mendoza. La jarocha y su compañero se quedaron a poco menos de 10 puntos de subirse al podio, en una histórica participación.

En total, el estado de Veracruz tuvo una representación en la delegación mexicana con ocho atletas, así como un entrenador.

