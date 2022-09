Avanzan César Ramírez y Aramburu, en el VRO.

Estrada y Beverido lo hacen en damas. El cubano Lázaro Navarro no reportó por lesión.

Los internacionales César Ramírez Rodríguez e Ivar Aramburu avanzaron en la segunda ronda y segundo día de actividades del torneo de tenis Valentín Ruiz Obregón Edición 25 que se realiza en el Club Britania de Boca del Río y se mantienen como favoritos rumbo a la final. Por su parte, el cubano Lázaro Navarro, no llegó al torneo al reportarse lesionado al término de su evento anterior.

Por su parte, las damas, que en el primer día tuvieron su fase de calificación, tuvieron este día la primera ronda, destacando la jovencita Hanne Estrada, de 13 años, quien viene de la gira internacional por Sudamérica COSAT.

“El Tiburón” César Ramírez, quien venció 6-1/6-0 a Jesús Sánchez para avanzar a la siguiente ronda en donde enfrentará a Mauricio Reséndiz, se mostró a gusto de volver a su tierra para jugar este torneo que ya ha ganado en ediciones anteriores, “Muy contento de estar en Veracruz y en este torneo, y ahora seguimos con el pie derecho avanzando a la tercera ronda y será un juego muy lindo porque enfrentaré a un paisano y conocido como Mauricio Reséndiz y a disfrutarlo porque hay mucha gente, hay muchos niños y eso me pone muy contento y muy feliz porque siempre que he jugado este torneo lo he ganado”, comentó el tenista que regresó a las actividades y viene de una gira por el interior del país.

Las actividades se desarrollaron durante la tarde y noche de este jueves, iniciando las damas y posteriormente los varones.

RESULTADOS VARONIL:

César Ramírez Rodríguez avanzó 6-1/6-1 sobre Jesús Sánchez, Ivar Aramburu avanzó 6-3/6-3 sobre Paolo Estrada, Diego Vega avanzó 7-6/6-2 sobre Diego Cevallos, Ricardo Romero avanzó 6-1/6-0 sobre Erick Martínez, Diego Balderas avanzó 6-2/6-4 sobre Raúl Rosas, Mauricio Reséndiz avanzó 6-3/6-2 sobre Patricio Sánchez, Galo Berzaín avanzó 6-1/6-1 sobre Dante Rojas y Rodolfo Jáuregui avanzó por defoul sobre Pineda.

César Ramírez

Ronda 3: César Ramírez vs Mauricio Reséndiz, Ivar Aramburu vs Diego Vega, Ricardo Romero vs Diego Balderas y Galo Berzaín vs Rodolfo Jáuregui. En una llave, el ganador de Aramburu-Vega enfrentará al ganador de Romero Balderas. En la otra llave, el ganador de Ramírez-Reséndiz, enfrentará al ganador de Barzaín-Jáuregui, por lo que, de combinarse resultados, César Ramírez e Ivar Aramburu, podrían verse en la final.

RESULTADOS FEMENIL:

Ürsula Castillejos avanzó 6-1/6-1 sobre Maribel Aguilar, Hanne Estrada avanzó 6-7/6-4/6-0 sobre Daniela Garzón, Gabriela Chaparro avanzó 6-1/6-2 sobre Lorena Berzaín, Génesis Alonso avanzó 6-2/6-3 sobre Gimena Alonso, Romina Beverido avanzó 6-3/2-2 (retiro) sobre Ximena Garzón, Quetzalli Vázquez avanzó 6-4/6-3 sobre Natalia Castañeda, Paulina Montiel avanzó 6-2/6-2 sobre Ana Paula Álvarez Díaz y Sofía Becerra avanzó 6-1/6-1 sobre Pamela Cházaro.

Ronda 2: Úrsula Castillejos vs Hanne Estrada, Gabriela Chaparro vs Génesis Alonso, Romina Beverido vs Quetzalli Vázquez y Paulina Montiel vs Sofía Becerra. En una llave, la ganadora de Castillejos-Estrada enfrentará a la ganadora de Chaparro-Alonso, y en la otra llave, la ganadora de Beverido-Vázquez enfrentará a la ganadora de Montiel-Becerra.

