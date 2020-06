Australia y Nueva Zelanda serán sede del Mundial Femenil.

Australia y Nueva Zelanda organizarán el próximo Mundial femenino de 2023, el primero en el que el número de selecciones se ampliará de 24 a 32. Según decidió el Consejo de la FIFA, que optó por esta candidatura conjunta frente a la de Colombia.

Reunido de forma telemática, el Consejo respaldó el proyecto de Australia y Nueva Zelanda. El mejor valorado en el informe previo de evaluación, que ofrece expandir el fútbol femenino en toda la región Asia-Pacífico. “La de más rápido crecimiento y más poblada del mundo”, con una inversión financiera “sin precedentes”.

