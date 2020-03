Australia no enviará atletas a los Olímpicos de Tokio. El Comité Olímpico Australiano sacó un comunicado indicándole a sus atletas que se preparen para 2021.

El AOC, tras reunir a su comité ejecutivo por teleconferencia, acordó seguir los pasos de Canadá, el primer país que ha expuesto oficialmente su renuncia a los Juegos si, dentro de cuatro semanas -el plazo que se ha dado el Comité Olímpico Internacional para adoptar una decisión definitiva- se mantienen las fechas.

“El AOC cree que nuestros deportistas ahora necesitan priorizar su propia salud y la de quienes los rodean y poder regresar con sus familias”. Señala el comunicado emitido por el comité australiano, que destaca que no podría “reunir un equipo” aplicando un criterio distinto en el país y en el extranjero.

Matt Carroll, director ejecutivo del AOC, afirmó que hay muchos deportistas preparándose en el extranjero, con restricciones de viajes y en una situación insostenible. Anunció que se comunicará con sus federaciones nacionales para explicarles la nueva situación, tras decidir que no acudirán en 2020 a Tokio.

“Ahora estamos en una posición en la que podemos planificar con una mayor certeza”, indicó.

AOC CEO Matt Carroll addressed the media following today's announcement that we're encouraging athletes to work towards #Tokyo2021 ▶️▶️▶️ https://t.co/TUpywuKJLp#TokyoTogether #Tokyo2020 #Covid_19australia

