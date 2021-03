Atlético Veracruz tendrá equipos filiales en ligas.

Los directores técnicos son Jorge Campos, Willy Arano y Luis Pinacho.

La filial oficial del Club Deportivo Atlético Veracruz, categorías sub 13 sub 14 y sub 15, participarán en ligas locales, federadas y estatales, con el fin de un desarrollo competitivo de nuestros jóvenes talentos.

En consecuencia los profesores Jorge Campos, Luis Pinacho y Williams Arano, quienes han trabajado con los jóvenes futbolistas desde el mes de enero en el Centro de Formación Campus La Salle, serán los responsables en la dirección formativa, física y técnica de nuestra filial oficial C.D. Atlético Veracruz.

Por lo tanto las actividades darán inicio este fin de semana en:

Categoría sub 13, Liga Local Finca Junior (Fútbol 9), a jugar en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Mientras que en la categoría sub 14, Liga Local Premier Veracruz, a jugar en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Además categoría sub 15, Liga Local Oropeza, a jugar en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

La siguiente semana, la categoría sub 15 participará en la Copa Estatal Guardianes 2021.

Atlético Veracruz se despidió de la Liga de Balompié Mexicano (LBM) y hace trámites para llegar a la Federación Mexicana de Futbol.

Los Piratas emitieron un comunicado oficial en el que no señalan si van a la Liga de Expansión o quizás Liga Premier o Segunda División.

Finalmente aquí el comunicado.

“Queremos agradecer a todos ustedes por navegar junto a nosotros durante esta travesía, un proyecto que iniciamos con la mayor ilusión logrando en nuestro primer año el subcampeonato del torneo 2020- 21 de la LBM, manteniendo siempre nuestros valores en alto y nunca perdiendo de vista nuestros objetivos”.

