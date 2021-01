Atlético Veracruz espera que se cumpla el reglamento.

Los Piratas se negaron a jugar ante los Jaguares de Jalisco y explican la razón.

Atlético Veracruz se negó a jugar ante Jaguares de Jalisco y todo parece indicar que la Liga de Balompié Mexicano decidió que los Piratas perdieron en la mesa en el triangular final que define a uno de los semifinalistas.

Una verdadera fiesta ha sido la LBM, pues es sabido todo lo que ha pasado desde el nacimiento de la misma. Pues como se dice coloquialmente siempre ha sido un relajo.

Este duelo entre Piratas y Jaguares se iba a jugar en Guadalajara, según el primer informe oficial. Pero después informaron que el duelo lo disputarían en Córdoba. En donde Atlético Veracruz sería local. Pues no fue así, porque después informaron que siempre sí sería en tierras jaliscienses.

Otra vez cambio de planes. Pues el equipo Jaguar informó en sus redes que no se llevaría a cabo el juego. Pues en donde se jugaría el cotejo era marcado como foco rojo por COVID. Logicamente se postería la fecha.

Bueno finalmente anunciaron que jugaría en otra localidad con semáforo verde y así sería. Pero una vez temas extra cancha pues los árbitros de la LBM se negaron a trabajar debido a la falta de pagos.

Pese a lo anterior se supo finalmente que si jugarían, pero con árbitros amateurs o de otras ligas. Todo parecía normal. El duelo sería a las 12:00 horas de este domingo.

Dado el momento del juego. Atlético Veracruz argumenta lo siguiente. Aquí el comunicado que emitieron.

El Club Deportivo Atlético Veracruz ha demostrado ser siempre ser una institución seria, fiel a sus principios y valores, comprometida a terminar de la mejor forma el primer torneo de la Liga de Balompié Mexicano a pesar de todas las circunstancias por las que se ha visto envuelta.

Hoy en un compromiso importante para nosotros, para el cual nos preparamos a lo largo de toda la semana y representó una inversión económica y de tiempo para nuestra institución, nos vimos en la necesidad de no jugar el encuentro de Cuartos de Final ante los Jaguares de Jalisco, pactado para las 12:00 horas.

Esto como inconformidad por parte de nuestro Club, al sentirse en desventaja por parte del Cuerpo Arbitral que llevaría las acciones del encuentro, al saber que fueron contratados directamente por la Directiva de Jaguares de Jalisco, asimismo de contar con un exceso de jugadores no inscritos, cambio en los dorsales por parte de jugadores de la institución tapatía y no contar con la ambulancia requerida para brindar seguridad en caso de un accidente, por lo que no sentimos el FairPlay para dicho cotejo.

Atlético Veracruz espera que se cumpla el reglamento.

La Directiva Veracruzana, agradece su apoyo y sobre todo su comprensión, y hace énfasis en que siempre defenderá con valores los colores de nuestro equipo, esperando se cumpla el reglamento a nuestro favor, ya que la dirigencia jalisciense no contó con el cuardeno de cargos que solicita para cumplir un partido.

