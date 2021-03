Atlético Veracruz busca jugar en la Liga Premier. Atlético Veracruz continúa con su objetivo de formar parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a pesar de haber apuntado en un principio a la Liga Premier (tercera categoría del balompié nacional), los Piratas no desisten de su intento de formar parte de la Liga de Expansión Mx a partir del Apertura 2021.

Se sabe que lo del Atlético Veracruz, no es un tema que estará sobre la mesa, ya que los directivos de los “Piratas”, solicitaron afiliarse a la Liga Premier y no a la Liga de Expansión.



En entrevista con xeu deportes, Ana María Macías, presidenta del club, aseguró que la FMF dio al equipo un plazo hasta finales de marzo para dar a conocer sus intenciones de afiliación y reveló que para poder participar en este organismo, el club debe “pagar la deuda del equipo”.

“Estamos trabajando, la Federación dice que hay que pagar la deuda el equipo que juegue, nosotros inicialmente habíamos pensado en iniciar en Liga Premier e ir ascendiendo, pero parece que se puede destrabar el que juguemos en la Liga de Expansión, vamos a seguir insistiendo, tenemos hasta fin de este mes para que la Federación nos diga cuales son los detractores para tener al equipo en Liga de Expansión”, declaró Macías a xeu deportes.

En la reunión que sostuvieron con autoridades estatales se puso en duda la posibilidad de que haya futbol de Liga de Expansión, al no avanzar en el tema de la enorme deuda que tiene la plaza.



A pesar de lo atractivo de poder participar en la Liga de Expansión o Liga Mx, la mandamás de los Piratas rechazó que tenga intención de pagar la deuda, que se infiere es la de los Tiburones Rojos de Veracruz, ante la FMF y la FIFA.

“Nosotros no hemos tenido en ningún momento la intención de pagar esa deuda, porque es una deuda que no se tiene de la administración pasada, es una deuda que se tiene desde hace tres administraciones, no solamente es la deuda a nivel nacional, sino también a nivel FIFA en arbitrajes internacionales. A ningún proyecto le es rentable pagar una deuda con tantas administraciones, más de 10 años de deuda que se ha ida sumando y creando un pasivo. Es empezar con un detractor económico que el Atlético Veracruz no absorbería”, agregó.

Estos serian algunos equipos que jugarían la próxima temporada en la Liga Premier MX



-Leviatan FC (confirmado)

-Heroes Zaci (confirmado)

-Club Calor (en espera)

-Atlético Veracruz (en espera)

-Atlético Reynosa (en espera)

Por último, confirmó que cualquier equipo que desee formar parte de la Liga de Expansión Mx o Liga Mx deberá hacerse cargo de los adeudos que tiene la plaza, por lo que no descartó comenzar su andar en la Liga Premier, en donde no se harán responsables de los pendientes económicos.

“Cualquiera de los equipo que participe deberá pagar la deuda con el nombre que jugase, es lo mismo que le han dicho al Gobernador y a nosotros. El Atlético va a seguir tratando de participar, si no se puede esta temporada por los detractores que haya, estaremos en Premier y trataremos de subir y de participar en la siguiente temporada en Expansión”, concluyó.

