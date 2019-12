Atlético San Luis anuncia el fichaje de Anderson Julio

Jefes vence a Cargadores. Kansas City Chiefs superó 31-21 a Los Angeles Chargers y combinado con la derrota de Nueva Inglaterra consiguió el segundo lugar de la Conferencia Americana. Además, los Jefes se agenciaron por cuarto año consecutivo el título de la División Oeste.

Philip Rivers, quarterback de Cargadores, puso arriba a su equipo 7 a 3 con un pase de anotación a Keenan Allen durante el primer cuarto. Dos series ofensivas después, Patrick Mahomes encontró a Demarcus Robinson en las diagonales para recuperar la ventaja 10 a 7.

Rivers lanzó 46 pases y completó 31 para 281 yardas con dos anotaciones y dos pases interceptados. Por su parte, Mahomes completó 16 de 25 intentos de pase para 174 yardas con una anotación y una intercepción.

