Atlético Quinta, campeón de Copa.

Atlético Quinta es el flamante campeón de Copa en el torneo de futbol sala de la 5ta etapa.

Fue un partido muy cerrado con marcador de 1-1, definiéndose todo en tiros penales y muerte súbita por marcador de 4-3, a favor para Atlético Quinta.

Mientras tanto, el rol de juegos de la jornada uno, en el futbol de sala de la Liga Quinta Etapa. Este sábado 24 de junio 2023.

1. Maconha (rojo) vs Aca Sport (azul), a la 1 pm, 2. Mostoles (negro) vs Río Medio (blanco), a las 3 pm, 3.F. De Barrio (azul) vs Quevedo (blanca), 4 pm.

4. P.Chiapas (rojo) vs JJ. Alba (azul), 5 pm, 5. Mamitas P. (blanca) vs Sporting (negra), 6 pm, 6.A.quinta (azul) vs Chocolatits (amarilla), 7 pm.

Atlético Quinta, campeón de Copa.

Matías Carrillo ya no es mánager de El Águila

El Águila de Veracruz cae y Piratas se lleva la serie

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ