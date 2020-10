Atlético Jamapa y Gallos Pro Cardel a la Liga de Desarrollo.

La Liga de Desarrollo Oropeza anuncia la incorporación formal de los equipos Atlético Jamapa y Gallos Pro Cardel, los cuales van a tomar parte del Campeonato 2020-21 que se pone en marcha en el mes de noviembre con el torneo de Copa.

Aurelio Guerra Grajales, presidente de la liga en cuestión, les dio la bienvenida a ambas franquicias. Mismas que de acuerdo al trabajo mostrado en las competencias de la región, está seguro que brillarán con luz propia en esta nueva encomienda futbolística.

Atlético Jamapa tomará parte de la categoría Sub 23 y jugarán en el campo de la Unidad Deportiva “Víctor Fuentes del Villar” ubicado en el municipio jamapeño y en el que Odón Capetillo será el preside y Margarita Troncoso la tesorera.

De acuerdo a lo que explicó Odón Capetillo, este proyecto tiene la finalidad de promover a los futbolistas del municipio, en donde sabe que hay talento y que solo les falta exposición y en esta competencia la van a tener.

GALLOS PRO

Asimismo, la Liga de Desarrollo Oropeza informó que el equipo Gallos Pro Cardel adquirió los derechos para tomar parte del próximo campeonato tanto en la categoría Sub 19 como en la Sub 23.

El presidente será Edgar Temix, mientras que Karina Romero fungirá como delegada. Asimismo, Gallos Pro Cardel convoca a un proceso de visorías a llevarse a cabo este sábado a partir de las 9 horas en el campo Deportivo Azteca ubicada precisamente en ciudad José Cardel.

La intención de la organización es ser protagonista en ambas categorías y darle identidad con jugadores de la zona. Ya que saben que hay talento que requiere de aparador.

Los equipos que ya confirmaron su participación en la Liga de Desarrollo Oropeza son además Peñalba Rivera (Sub 19), Academia de Futbol Profesional (Sub 23) y SIME FC (Sub 19).

AMISTOSOS

El pasado fin de semana se llevaron a cabo partidos amistosos correspondientes a la Liga de Desarrollo Oropeza. Donde por ejemplo Piratas de Alvarado se impuso por 3-1 a Peñalba Rivera en la categoría Sub 19. Mientras que en la Sub 23 Camaroneros de Alvarado y Atlético Jamapa empataron a dos goles.

Finalmente destacar que Camaroneros de Alvarado tiene prácticamente un pie dentro de la Liga de Desarrollo.

