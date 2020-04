Atlético de Madrid tiene ‘checaditos’ a sus jugadores mediante GPS. Con el brote de COVID-19 y la pelota paralizada, los jugadores se tienen que entrenar en casa. Pese a que los deportistas tienen que apelar a su profesionalismo para cuidar su forma física, la directiva del Atlético de Madrid se dio a la tarea de ‘stalkear’ a sus elementos mientras están en casa.

En una entrevista, Álvaro Morata, delantero del ‘Aleti’ y compañero del mexicano Héctor Herrera, reveló que los elementos del primer equipo cuentan con un GPS para que los preparadores físicos vigilen su actividad de cada día.

Durante la plática, Morata comparte con el juvenil un mensaje de aliento tras el parón por COVID-19.

Cuestionado sobre Diego Simeone, técnico del ‘Aleti’, Morata confesó que es un estratega ‘muy exigente’.

“Puedes hablar con él de cualquier tema que no tenga nada que ver con el futbol, si tienes cualquier problema, preocupación, duda… Vive los entrenamientos como se le ve en los partidos, pero luego nos ayuda mucho y es una gran persona”, añadió Morata.

Morata aconsejó al juvenil que “juegue en equipo” y que sea “una buena persona con compañeros y rivales”, en una conversación en la que también hizo autocrítica.

“Hay veces que uno no se da cuenta de las cosas que hace y se equivoca, como me ha pasado a mí alguna vez, pero lo importante es respetar, divertirte y que vayas a por tus sueños, si los tienes claros. Yo me alegraré mucho si el día de mañana te veo en el primer equipo o en cualquier otro equipo”, añadió Morata.