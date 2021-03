Atlético de Madrid iguala sin goles ante Getafe. Atlético de Madrid no pasó de un frustrante empate ante Getafe y dejó nuevamente abierta la carrera por el título de LaLiga. Los Colchoneros no pudieron aprovechar que jugaron con un hombre de más por 20 minutos en el complemento y no pasaron de una igualada en su visita al estadio Alfonso Pérez.

¡No pudo el Atlético! ❌



Getafe jugó los últimos 20 minutos con uno menos, pero Soria se vistió de héroe para el 0-0 en #LaLiga



* Real Madrid y Barcelona sonríen pic.twitter.com/XU0hywMszJ — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 13, 2021

En el primer tiempo, los locales nulificaron por completo a los dirigidos por Diego Simeone, excepto una opción de Yannick Carrasco que no fue aprovechada. Por el contrario, Getafe no tuvo ningún interés por generar opciones de peligro.

Intentamos hasta el final y no pudimos conseguir los 3 puntos. Nadie dijo que sería fácil y todos los objetivos que quieras cumplir son difíciles. 💪🙌🔴⚪️ #aupaatleti #siemprepositivo #aseguirjuntos pic.twitter.com/fUSjnmicrV — Luis Suarez (@LuisSuarez9) March 13, 2021

La tónica del partido no cambió para el complemento y fue hasta que los locales cometieron una equivocación cuando los líderes de LaLiga se animaron. Allan Nyom se fue expulsado por una dura entrada sobre Renan Lodi al minuto 71 y esto abrió la puerta a los Rojiblancos. Luis Suárez tuvo la oportunidad más clara del juego, pero estrelló su remate en el poste sobre el final del juego.

Al final, el empate desnudó una vez más el mal momento que viven los Colchoneros. Atlético de Madrid acumula tres triunfos en sus últimos ocho juegos y ha obtenido 13 de los últimos 24 puntos que ha disputado, lo que ha permitido que Barcelona y Real Madrid sigan al acecho del título del balompié español.

Atlético volvió a dejarse puntos. Pese a todo que generaron, no lograron vencer al Getafe. Los del Cholo Simeone han dejado escapar unidades en 5 de sus últimos 8 partidos de Liga. Y por eso, el FC Barcelona (juega el lunes) podría cerrar la jornada a solo 4 puntos de la cima. pic.twitter.com/WQRHw91ivg — Invictos (@InvictosSomos) March 13, 2021

Los Rojiblancos llegaron a 63 puntos y mantienen su liderato tras 27 partidos del calendario. Los Blaugranas persiguen a los madrileños y el lunes podrían ponerse a solo tres unidades de la cima si vencen a Huesca. Los Merengues están a seis puntos de sus rivales de ciudad tras su triunfo ante Elche.

