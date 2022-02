Atlético con Herrera y Manchester de Cristiano empatan.

El Atlético de Madrid y el Manchester United empataron 1-1 en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Con goles del portugués Joao Félix para los locales y el inglés Anthony Elanga para el conjunto visitante, por lo que la eliminatoria se decidirá en Old Trafford.

Un gran gol de cabeza de Joao Félix en el minuto 7 puso al Atlético por delante en un buen inicio rojiblanco, y parecía que sería la sentencia. Hasta que en el minuto 80 Elanga aprovechó un balón al espacio para superar en el mano a mano a Jan Oblak y dejar una igualada que casi deshace Antoine Griezmann en el 87, pero su remate se estrelló en el larguero.

En un suspiro, en la única ocasión del Manchester United, en su único tiro entre los tres palos, allá por el minuto 79, en un contragolpe incomprensible. El Atlético de Madrid tiró por la borda todo lo hecho durante el partido, por encima de su adversario de principio a fin. En ventaja desde casi el inicio, con el golazo con el que voló Joao Félix y resurgió el equipo rojiblanco para sentir que todo es posible. También en Old Trafford, donde llegará con un empate, pero con toda la convicción del mundo (1-1).

El gol de Elanga, defendido fatal por Reinildo Mandava en el pase definitivo que lo habilitó para el disparo cruzado con el que batió a Jan Oblak. Rebajó su encuentro, en el que el grupo de Diego Simeone lo hizo todo para vencer, hasta defendió como en otros tiempos durante 79 minutos, hasta que concedió un contraataque; una opción a su adversario, que la aprovechó entre los gestos de incredulidad del equipo rojiblanco, frustrado con el empate.

Héctor Herrera, infrautilizado por Simeone, pero cuya jerarquía es indudable. El mexicano se reivindicó con un partido imponente en el medio. Casi en cada momento apareció en el sitio justo. Igual que Kondogbia, que derivó a Pogba a un callejón sin salida.

El plan de partido del Atlético de Simeone devoró al Manchester United una hora, desde que Joao Félix voló para cazar con un tremendo testarazo un centro de Lodi desde la izquierda, que en su comba se intuyó imposible. Nada lo es para Joao cuando se lo propone, que se estiró más de lo predecible para alcanzar el envío de una manera incontestable. Marcar el 1-0 y poner en ebullición el partido, el marcador y la grada en sólo siete minutos.

A Joao Félix se le fichó para eso. Para ser determinante. Para decidir en cualquier momento de cualquier partido; en este caso uno de los grandes, uno de esos encuentros que no dejan indiferente a nadie, que proponen un desafío que no tiene ni términos medios ni matices ni mucho menos excusas. Tan definitorio. Dos años y medio después de su incorporación, aún aguardaba el Atlético, Simeone y la afición una actuación a la altura de su formidable fútbol.

Su remate pegó primero en el poste y luego entró en la portería. Ni a lo uno ni a lo otro acudió De Gea, sin margen para la reacción, inmóvil ante un remate fantástico que lanzó el encuentro por la ruta que se proponía el Atlético, armado en torno al gol. Compacto en cada línea, ganador de cada rechace, dirigido y fortalecido en el medio por Héctor Herrera y Kondogbia, atentos a cada marca, cada cobertura, cada cruce, en cada sector, imponentes y superiores a sus pares. A Paul Pogba, a Fred, a Bruno Fernandes…

No había noticias ni de Cristiano ni de Rashford ni de Jadon Sancho. De ninguno de sus tres hombres más ofensivos. Amagó Bruno Fernandes con una aparición, un tiro que pareció más de lo fue para Oblak y se perdió fuera, mediado el primer tiempo; un despropósito del United, aunque buena parte de la responsabilidad fue del Atlético, que, este miércoles sí, se pareció a sí mismo en muchos tramos, incluso en defensa, hasta que concedió la igualada.

No se fue al descanso con más botín, porque el larguero repelió la carambola que provocó Vrsaljko y remató Lindelof contra su propia portería al borde del intermedio. El centro fue de Lodi, cuyo partido estupendo lo frenó una lesión en el minuto 70. Cuando ya el partido había virado hacia un panorama más incierto para el Atlético. Porque ya no se sintió tan dueño del partido ni del medio campo, más exigido por la avanzadilla, metro a metro, del United, que, en cualquier caso, aún no había visto a Oblak. Ni lo vio en todo el encuentro.

Sorprendió entonces, a cuarto de hora del final, el cambio de Joao Félix, un jeroglífico para el United durante todo el encuentro. Un recurso ilimitado para el Atlético, que no alcanzó para ganar el partido, porque apareció un contragolpe. Porque Elanga marcó el 1-1 y porque el larguero se cruzó en el camino del triunfo del Atlético.E en un remate de Griezmann, ya rumbo a Old Trafford, a jugarse una eliminatoria que hoy debería haber sido medio suya.

