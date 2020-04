Atletas y directivos se unen para combatir al COVID-19. El coronavirus provocó la cancelación de prácticamente todas ligas deportivas del mundo, con lo que afectó a miles de personas que dependen de que estos eventos se realicen para tener una fuente de ingreso. Asimismo, impactó en las finanzas de los clubes, quienes han dejado de recibir dinero ante la falta de actividad.

Todo esto no fue impedimento para que decenas de atletas y propietarios de equipos se unieran y aportaran una porción de su riqueza para ayudar a todos aquellas víctimas del COVID-19. Aquí te presentaremos un recuento de algunos de los que generosamente colaboraron para hacer de este un mundo mejor en medio de la crisis sanitaria que todos vivimos.

El jugador argentino de Barcelona se comprometió con los hospitales que albergan a todos los pacientes enfermos por coronavirus y entregó un millón de dólares entre dos instituciones de salud: una ubicada en Cataluña y la otra en Argentina.

Por su parte, Cristiano Ronaldo y su agente, Jorge Mendes, financiaron a dos nosocomios en Portugal, a los cuales equiparon de insumos para sus unidades de terapias intensivas. El Centro Hospitalario Universitario del Norteo de Lisboa y el Centro Hospitalario de la Universidad de Oporto recibieron estos donativos.

Debido a la pandemia de COVID-19 que azota a los Estados Unidos, el país con el mayor número de casos y defunciones del mundo, las Grandes Ligas pospuso indefinidamente el comienzo de su temporada. Debido a esto, miles de trabajadores de las 30 franquicias de la MLB quedaron desamparados, sin posibilidad de cobrar sus sueldos, ante este anuncio.

All 30 MLB teams have agreed to contribute $1 million to a fund to assist ballpark workers because of the coronavirus hiatus https://t.co/xPJXNkmr3u

Por esta razón, todos los equipos de la Gran Carpa se comprometieron a crear un fondo para ayudar sus empleados y otorgaron voluntariamente un millón de dólares, con lo que en total se recaudó 30 millones de dólares, los cuales son entregados a las personas que ansiaban el inicio de la campaña para comenzar a tener ingresos.

El mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans estaba programado para convertirse en agente libre, empero, coqueteaba con la idea de colgar las hombreras y retirarse de la NFL. Tras algunas semanas de meditación y rumores, decidió anunciar que regresaría un año más a los emparrillados.

Su equipo lo recompensó con un contrato de dos años, en los cuales buscarán llegar nuevamente al Super Bowl. Pero Brees no solo proporcionaría este motivo de alegría a sus aficionados; el jugador de los Santos y su esposa dieron a conocer que donarían cinco millones de dólares al estado de Luisiana, para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus.

El mariscal de campo informó que a través de una fundación, este dinero serviría para preparar diariamente 10 mil comidas, mismas que serían entregadas a niños, adultos mayores y familias necesitadas.

Después de que la NBA anunciara la suspensión de su temporada 2019-2020, tras presentar los primeros casos de coronavirus al interior de la Liga; el centro de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Love, dio a conocer que daría 100 mil dólares a todos los trabajadores de la arena en donde juega su equipo. Esto brindaría un pequeño respiro a todas las personas que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020