Atletas veracruzanos cumplen en el Macro Regional.

Evento que se realiza en Mérida, Yucatán.

Veracruz hizo el 1,2,3 en Lanzamiento de Martillo 3 Kg de la categoría Sub 18 Femenil al celebrarse las actividades del tercer día de competencias del Macro Regional de Atletismo, selectivo a los Juegos Nacionales CONADE 2022, que se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a través de Elvia Canela, María Elena Hernández y América Reyes.

Atletas veracruzanos cumplen en Macro Regional

Otros destacados resultados de la delegación veracruzana son el 1,2 en Salto de Altura Sub 16 Varonil con Leonel Guerrero y Eddie Munguía; en Salto Triple Femenil de la Sub 18 con Aileen Bautista y Yamileth Campos; y en 400 metros con Vallas 91 cm Varonil Sub 20 con José Manuel Higuera y Dante García.

Destaca C.D.F. en la Copa Gallo en Guadalajara

Veracruz Campeón: Torneo Internacional Escuelas Chivas

RESULTADOS

CATEGORÍA SUB 16

300 METROS VALLAS 76CM SUB 16 FEMENIL

3.- Berenice Flores 50.48

LANZAMIENTO DE JABALINA 500GR SUB 16 FEMENIL

2.- Grace Cadena 23.17m

150 METROS PLANOS SUB 16 FEMENIL

3.- Mía Betzabeth Sánchez 19.60

600 METROS PLANOS SUB 16 FEMENIL

2.- Isabella Viveros 1:42.60

MARTILLO 2 KG SUB 16 FEMENIL

2.- Camila González 43.66m

3.- Karol Comezaña 43.35m

Atletas veracruzanos cumplen en Macro Regional Atletas veracruzanos cumplen en Macro Regional

SALTO DE ALTURA SUB 16 VARONIL

1.- Leonel Guerrero 1.49m

2.- Eddie Munguía 1.46m

600 METROS PLANOS SUB 16 VARONIL

3.- Emiliano Cruz 1:28.28

300 METROS VALLAS 76CM SUB 16 VARONIL

1.- José Luis Leal 42.06

3.- Jesús Pinos 44.35

150 METER PLANOS SUB 16 VARONIL

2.- Yael Montero 17.89

LANZAMIENTO DE BALA 8 LB SUB 16 VARONIL

2.- Kevin Luna 13.37m

3.- Josía de Jesús Gómez 12.11m

CATEGORÍA SUB 18

LANZAMIENTO DE MARTILLO 3 KG SUB18 FEMENIL

1.- Elvia Canela 56.93m

2.- María Elena Hernández 47.51m

3.- América Reyes 41.61m

SALTO TRIPLE SUB18 FEMENIL

1.- Aileen Bautista 11.69m

2.- Yamileth Campos 11.06m

2000 METROS STEEPLECHASE 76 CM SUB18 FEMENIL

1.- Pahola López 7:56.15

LANZAMIENTO DE DISCO 1 KG SUB18 FEMENIL

1 María Elena Hernández 37.74m

2 Hanny Flores 33.92m

3 Odalis Valdéz 31.35m

4X400 METROS RELEVOS SUB18 FEMENIL

2.- Camila Pérez, Vianey Santos

Arminda Ibarra y Jazmín López 4:04.07

Atletas veracruzanos cumplen en Macro Regional

200 METROS PLANOS SUB18 VARONIL

3.- Jazmín López 26.62

LANZAMIENTO DE JABALINA 700 GR SUB18 VARONIL

2.- Kevin Ruiz 44.28m

3.- Jenry Osorio 35.92m

800 METROS PLANOS SUB18 VARONIL

2.- Ramón Vázquez 1:59.15

400 METROS VALLAS 84 CM SUB18 VARONIL

1.- Jean Benítez 54.28

3000 METROS PLANOS SUB18 VARONIL

2.- Alejandro Machucho 9:19.05

3 Alessandro Martínez 9:19.14

LANZAMIENTO DE BALA 5 KG SUB18 VARONIL

3.- Gadiel Figarola 14.29m

LONGITUD SUB18 VARONIL

1.-Kevin Ruiz 6.31m

200 METER PLANOS SUB18 VARONIL

1.- Armando Cárdenas 22.14

2.- Ángel Segura 22.56

RELEVOS 4X400 METROS SUB18 VARONIL

1.- José Antonio Barrios, Félix Tamez

Ángel Segura y Jean Benítez 3:28.40

CATEGORÍA SUB 20

LANZAMIENTO DE MARTILLO 4 KG SUB20 FEMENIL

1.- Deborah Rosado 51.84m

3.- Jessica Chaires 36.10m

SALTO CON GARROCHA SUB20 FEMENIL

2.- Sofía Hernández 2.80m

400 METROS VALLAS 76 CM SUB20 FEMENIL

2.- Sofía Vianco 1:07.94

SALTO DE LONGITUD SUB20 FEMENIL

2.- Daniela Aguirre 4.87m

SALTO TRIPLE SUB20 VARONIL

2.- Jesús Emilio Flores 13.05m

LANZAMIENTO DE JABALINA 800 GR SUB20 VARONIL

3.- Gael Mollinedo 48.72m

400 METROS VALLAS 91 CM SUB20 VARONIL

1.- José Manuel Higuera 54.46

2.- Dante García 56.63

SALTO DE ALTURA SUB20 VARONIL

2.- José Mar 1.85m

3.- Bryan Cobos 1.56m

200 METER PLANOS SUB20 VARONIL

1.- Yahir Sánchez 22.68

LANZAMIENTO DE BALA 6 KG SUB20 VARONIL

2.- Alexis Patraca 13.23m

3.- Ellyan Cruz 12.38m

RELEVOS 4X400 METROS SUB20 VARONIL

2.- Raúl González, Rodrigo González

Diego DE Los Santos y Dante García 3:30.59

CATEGORÍA SUB 23

3000 METROS STEEPLECHASE 76 CM SUB23 FEMENIL

3.- Wendy Martínez 15:11.26

LANZAMIENTO DE JABALINA 800 GR SUB23 FEMENIL

3.- Agustín Osorio 35.47m

800 METROS PLANOS SUB23 FEMENIL

2.- Karla Cordero 2:27.24

3.- Marisol Palacios 2:34.28

400 METROS VALLAS 76 CM SUB23 FEMENIL

3.- Elizabeth Zamudio 1:09.67

SALTO DE LONGITUD SUB23 FEMENIL

1.- Angelluz Lunagomez 5.15m

200 METROS PLANOS SUB23 FEMENIL

2.- Mariana Gancedo 24.90

400 METROS VALLAS 91 CM SUB23 VARONIL

2.- Nelson Manzanedo 58.22

3.- Alan Cuevas 1:00.97

3000 METROS STEEPLECHASE 91 CM SUB23 VARONIL

3.- Carlos Zeferino 10:18.54

800 METROS PLANOS SUB23 VARONIL

1.- Ángel Jesús Maya 1:55.95

RELEVOS 4X400 METROS SUB23 VARONIL

2.- Nelson Manzanedo, Jesús Vázquez

Luis Montañez y Ángel Maya 3:26.09.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen