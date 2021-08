Atleta veracruzano en riesgo de no disputar Paralímpicos.

“La vida a veces es un poco injusta. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera y cómo se me piden, aveces pongo más de mi parte porque pienso que hacer las cosas como se me piden es lo correcto”.

“En este caso decidimos aislarnos 5 semanas en la CDMX previó a viajar a Japón por el tema de COVID, cumpliendo siempre con todo el protocolo de sanidad y con todas las pruebas negativas”.

“Hice todo lo que estaba en mis manos ( mano ), pero ahora resulta que en el vuelo de México-Tokio una persona externa a la delegación mexicana dio positivo a una prueba de COVID y para mi mala suerte estaba cerca de mi asiento durante el vuelo, ahora el gobierno de Japón y su protocolo indica que toda persona que haya estado cerca de esa persona debe estar en aislamiento 14 días corrimos con mala suerte 4 atletas de la delegación ?? afortunadamente nos dieron una solución, y es que si la prueba de hoy sale negativa podemos entrenar pero separados del resto del grupo. Difícil situación, pero mantendremos la calma y la cabeza totalmente fría. Y si, la vida es muy injusta a veces. Si ya veníamos batallando con una lesión, ahora se nos suma el COVID”.

“Cómo dijo el coach: La peor derrota ocurre, cuando se pierden la ganas de pelear” Y yo no me siento derrotado. Un mexicano no se raja”.

