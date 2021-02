Atlas rescata el empate de último minuto ante Santos. Atlas remó contra la corriente por más de 80 minutos, pero finalmente rescató un agónico empate (1-1) como local ante Santos. Jonathan Herrera marcó el tanto de la igualada al 94’ de tiempo corrido y dio una bocanada de oxígeno a los Rojinegros, quienes se fueron abajo en el marcador muy temprano en el compromiso con la anotación de Omar Campos (10’).

¡TERMINA EL PARTIDO EMPATADO CON GOL DE OZZIEL HERRERA! 🙌#LateConFuria 🔴⚫️ pic.twitter.com/xQgEHYQdBX — Atlas FC (@atlasfc) February 7, 2021

Los Guerreros buscaban aprovecharse de su muy golpeado hermano para mantener su invicto y reclamar la primera posición de la clasificación. Los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron un inicio de encuentro inmejorable, al perforar las redes de los locales en el amanecer de las acciones.

Tras un par de avisos en la meta de los Zorros, los coahuilenses abrieron el marcador. Omar Campos (10’) aprovechó un machucón por parte de Juan Ferney Otero y quedó solo frente al arco. El juvenil futbolista de los Laguneros cruzó su disparo con pierna izquierda y venció a Camilo Vargas.

Guido Pizarro asegura que Tigres jugará una final ante Palmeiras

Tuca Ferretti le inquietaba más Ulsan que Palmeiras

Atlas rescata el empate de último minuto ante Santos, pero sigue sin ganar en el torneo

Atlas intentó reaccionar en el primer tiempo, empero, no consiguió generar una oportunidad clara para igualar los cartones. En el complemento, el ritmo del juego no cambió, los locales siguieron acosando a su rival, pero la suerte no terminaba por sonreír a los dirigidos por Diego Cocca.

Cuando Santos parecía salirse con la suya y asegurar momentáneamente el liderato del Guard1anes 2021, Jonathan Herrera (94’) sacó provecho de una serie de pifias tras un tiro de esquina y terminó por empujar la redonda a la portería de los Guerreros y rescató un punto para Atlas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen