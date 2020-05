Atlas aplica pruebas de COVID-19 a sus jugadores. Aunque la sombra de la cancelación persigue al Clausura 2020, Atlas anunció este martes que someterá a pruebas de detección de COVID-19 a todos los integrantes de su club. Aunque descartó que vaya a regresar a las actividades y se comprometió a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias estatales y federales.

Atlas realiza pruebas de #COVID19 al primer equipo ⚽😷https://t.co/ehvXSkhMyg — AS México (@ASMexico) May 19, 2020

“Atlas FC informa que, como parte de los protocolos de monitoreo en contingencia, este martes 19 y miércoles 20 de mayo realizará pruebas a 46 integrantes del grupo de trabajo del Primer Equipo, con el objetivo de descartar contagios de COVID-19”, informaron los Rojinegros.

#Comunicado Con el objetivo de descartar contagios de #Covid_19, Atlas FC realizará estudios a integrantes de trabajo del Primer Equipo, a partir de hoy. 🗞 Más información: https://t.co/jV19GLm7iZ pic.twitter.com/mdt1nqyHac — Atlas FC (@atlasfc) May 19, 2020

Los Zorros se convierten en el segundo club de la Liga Mx que somete a test a sus elementos. El día de ayer, los jugadores y cuerpo técnico de las Chivas regresaron a las instalaciones de Verde Valle para realizarse pruebas de coronavirus.

Pese a esta iniciativa, de acuerdo a varios reportes, Atlas, encabezado por Grupo Orlegi, es uno de los conjuntos que abogaría por la terminación anticipada del Clausura 2020, debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el presidente de esta escuadra, Alejandro Irarragorri, rechazó que sea uno de los impulsores de esta medida.

Chivas y Pumas encabezan la batalla para que el Clausura 2020 se reanude y no se de por terminado. Pachuca, León, Santos, Xolos, Querétaro y Atlas a favor de que se termine y arrancar con el Apertura 2020. Otros clubes no se definen todavía. — david medrano felix (@medranoazteca) May 18, 2020

“Eso no es cierto, mi respuesta es que ni lo estamos promoviendo ni estamos a favor. Estamos a favor, según lo que he oído de ellos, en encontrar solución, ¿cuál es la solución? No la sé hoy y hay distintas posturas en la mesa. Yo no creo que haya una que sea perfecta, no hay un camino perfecto y tenemos que ir por el menos malo, pero en todos vamos a salir raspados, en todos vamos a salir afectados y, si la decisión fuera cancelar o correr para ver si las fechas dan con todo y fechas doble y lasa fechas FIFA lo apoyaríamos”, expresó el mandamás de Grupo Olregi.

