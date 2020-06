Atlante acepta que busca regresar a la Ciudad de México. En medio de los rumores del regreso de Atlante a la Ciudad de México, Gabriel Solares, uno de los dueños de los Potros de Hierro, reveló que existe el interés de mudar al equipo que actualmente tiene como sede Cancún, Quintana Roo. El directivo dio a conocer que hay negociaciones para llegar a la capital mexicana, pero desconoció el avance que llevan.

🏟️SE BUSCA SEDE🏟️ Gabriel Solares, actual presidente de @Club_Queretaro aceptó que si están buscando una sede para que #Atlante pueda regresar a la Ciudad de México pic.twitter.com/vWDm3ujxe3 — TUDNRadio (@TudnRadio) June 16, 2020

“Es cierto que se está buscando una posible sede en la Ciudad de México, no sé cómo vayan las negociaciones, no sé qué tan avanzadas vayan, no es una certidumbre porque tampoco hay tantos estadios en los que puedas hacer una planeación para un equipo que busca su ascenso deportivo en cuanto la liga permita la apertura”, expresó Solares en una entrevista con ‘La Octava Sports’.

¡El sueño de regresar al Atlante a la CDMX está cada vez más cerca! 🔵🔴🙌🏟️https://t.co/a8FFAzsFcl — MedioTiempo (@mediotiempo) June 16, 2020

Gabriel Solares, quien junto con otros socios adquirió la semana pasada la franquicia de Querétaro, descartó que los Azulgranas vayan a regresar a la Liga Mx por la vía administrativa y rechazó que vaya a convertir a los Gallos Blancos en Atlante.

Atlante acepta que busca regresar a la Ciudad de México, directivo descarta que el equipo vaya a regresar a la Liga Mx por la vía administrativa

“La afición del Atlante se siente muy orgullosa de que a pesar de ascensos, descensos, buenos y malos momentos, siguen siendo la misma esencia del mismo equipo que empezó hace más de 100 años su andar en el futbol mexicano y la única forma en que ellos visualizan el regreso a la Primera División es a través del ascenso deportivo, no a través de destruir a otro equipo”, añadió.

La nueva directiva encabezada por Gabriel Solares apaga el fuego y afirma que en Querétaro será un proyecto a largo plazo y reitera que Gallos y Atlante son dos instituciones totalmente independientes una de otra. — Marcos Arellano (@MarcosArellano_) June 12, 2020

De acuerdo a múltiples reportes de la prensa, Atlante jugará a partir del Apertura 2020 en el estadio Azul, el cual será la sede de sus partidos como local en la nueva Liga de Expansión Mx. Asimismo, se ha filtrado que sus entrenamientos los realizará en las instalaciones deportivas del Instituto Nacional Politécnico (IPN) Campus Zacatenco.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.