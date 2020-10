Atlanta vuelve a vencer a Miami y acaricia la Serie de Campeonato. Los Bravos de Atlanta dieron un paso importante para acceder por primera vez en 19 años a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al blanquear 2-0 a los Marlines y tomar ventaja de dos juegos en la serie divisional. Un par de cuadrangulares solitarios bastaron para que los campeones de la división este superaran a Miami en un gran duelo de picheo.

The #Braves are just the third team in MLB history to pitch shutouts in three of its first four games in a single postseason, joining the 1905 New York Giants and 1966 Baltimore Orioles.#MixItUp | #ForTheA pic.twitter.com/PENJvYmc26

